Задрафтованный «Нью-Джерси» Даниил Карпович перешел в «Неман». Защитник набрал 35 очков в 47 матчах сезона МХЛ
Проспект «Нью-Джерси» перешел в «Неман».
18-летний хоккеист Даниил Карпович продолжит карьеру в чемпионате Беларуси и подписал соглашение с «Неманом».
В прошлом сезоне защитник выступал в системе «Автомобилиста» и набрал 35 (10+25) очков в 47 матчах Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.
Хоккеиста выбрали на драфте НХЛ-2023. «Нью-Джерси» задрафтовал игрока в шестом раунде под общим 186-м номером.
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