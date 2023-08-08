Задрафтованный «Нью-Джерси» Даниил Карпович перешел в «Неман». Защитник набрал 35 очков в 47 матчах сезона МХЛ

Проспект «Нью-Джерси» перешел в «Неман».

18-летний хоккеист Даниил Карпович продолжит карьеру в чемпионате Беларуси и подписал соглашение с «Неманом».

В прошлом сезоне защитник выступал в системе « » и набрал 35 (10+25) очков в 47 матчах Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.

Хоккеиста выбрали на драфте НХЛ-2023. « » задрафтовал игрока в шестом раунде под общим 186-м номером.