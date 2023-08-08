Расмус Андерссон о том, как его на скутере сбил грузовик на переходе: «Надо мной могла стоять надгробная плита. Я получил сотрясение, наложили швы, но все могло быть гораздо хуже»

Расмус Андерссон рассказал, как попал в аварию на скутере.

Защитника сбил грузовик, когда он на скутере ехал по пешеходному переходу. Инцидент произошел в Детройте 8 февраля. Хоккеист направлялся на ужин.

«Да... Я думаю, что сейчас надо мной могла бы стоять надгробная плита. Так плохо все могло бы закончиться.

Я очнулся в машине скорой помощи. Я толком не помню, что произошло, но я ехал на скутере и мне показалось, будто уже в следующую секунду я очнулся в машине скорой помощи. Это заняло около минуты.

Да, я очнулся в машине скорой помощи. Я был в отключке около часа.

Я несколько раз падал в обморок. Я очнулся в маске для рентгена. Снова потерял сознание, а потом очнулся в своей комнате.

Я получил сотрясение мозга, мне наложили швы, и это было тяжело. Но все могло быть гораздо хуже», – сказал защитник « » .