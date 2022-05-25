Смит о пропущенной шайбе после броска защитника «Калгари» из своей зоны: «Теперь можно посмеяться, да?»

Вратарь прокомментировал пропущенную шайбу после броска из чужой зоны.

«Ойлерс» обыграли (5:3) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-1).

В третьем периоде защитник «Флэймс» Расмус Андерссон выбросил шайбу из зоны при игре в меньшинстве, и она зашла в ворота. Счет стал 3:3.

«Теперь можно посмеяться, да? Не помню, чтобы раньше я терял шайбу и понятия не имел, куда она делась. Другие ребята потом подтвердили, что я был не единственным, кто не понял, где она есть... Из-за этого мне стало чуть полегче.

Конечно, не хочется чтобы такое происходило. К счастью, невероятный гол Нюджа в конце дал нам новый толчок. Победа есть победа», – сказал .

«Эдмонтон» и «Калгари» устроили комедию в четвертом матче: нелепые голы, хиты на партнерах. Но «Ойлерс» выиграли даже так