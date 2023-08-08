Игроки «Авангарда» выйдут на уборку набережной Иртыша в рамках акции «Особенности национальной уборки»

Теги Авангард болельщики КХЛ Кирилл Панюков Экология Хоккей

Игроки «Авангарда» присоединятся к экологической акции «Особенности национальной уборки».

Акция, которую проводит фонд «КОМПАС», состоится 12 августа на набережной Иртыша.

Сообщается, что на субботнике также пройдет автограф-сессия игроков омского «Авангарда».

К уборке могут присоединиться все желающие. 

«В рамках всероссийской экологической акции давайте вместе наведем порядок в нашем любимом городе Омске.

Мы с ребятами ждем вас 12 августа на Иртышской набережной. Наведем порядок вместе», – сказал нападающий Кирилл Панюков.

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