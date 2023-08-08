Игроки «Авангарда» выйдут на уборку набережной Иртыша в рамках акции «Особенности национальной уборки»
Игроки «Авангарда» присоединятся к экологической акции «Особенности национальной уборки».
Акция, которую проводит фонд «КОМПАС», состоится 12 августа на набережной Иртыша.
Сообщается, что на субботнике также пройдет автограф-сессия игроков омского «Авангарда».
К уборке могут присоединиться все желающие.
«В рамках всероссийской экологической акции давайте вместе наведем порядок в нашем любимом городе Омске.
Мы с ребятами ждем вас 12 августа на Иртышской набережной. Наведем порядок вместе», – сказал нападающий Кирилл Панюков.
Комментарии