Кравец после 5:2 с «Адмиралом»: «Турниром довольны, всех посмотрели. Многие ребята выполнили свою работу, есть много пищи для размышлений»

Теги Авангард Сергей Звягин Михаил Кравец Адмирал Sochi Hockey Open Чемпионат.com Андрей Мишуров Хоккей

Михаил Кравец после победы над «Адмиралом» (5:2) подвел итоги турнира в Сочи.

«С нашей стороны очень хорошая игра – компактная, быстрая, ребята сыграли на своих лучших сторонах. Играли против очень хорошего соперника, много создали моментов, много играли в чужой зоне, забили в большинстве, в меньшинстве здорово отыграли, несмотря на пропущенный гол.

Турниром довольны, всех посмотрели, всех увидели. Многие ребята выполнили свою работу, есть много пищи для размышлений. От лица команды «Авангард» выражаю благодарность организаторам турнира, здесь все как всегда на высшем уровне.

Будем надеяться, что лучших не отцепим от состава. Надеюсь, что молодежь продолжит работать на тренировках и на следующем турнире тоже покажет хорошую игру. Да, тренеру непросто, когда много народа, с другой стороны – хорошо, что есть замены.

Конечно, доволен большинством, забили два гола. Второе звено вообще сегодня впервые собрали, парни не стушевались, отыграли уверенно.

Мишуровым я гораздо больше доволен, чем по игре с «Сочи». Все делал вовремя, и на выходах играл, и с защитниками коммуницировал. Сергей Звягин проводит с ним большую работу. Я никогда не давлю на вратарей, и мне даже нравится, когда голкипер может сыграть клюшкой. Сегодня как раз в его игре был баланс», – сказал главный тренер «Авангарда».

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