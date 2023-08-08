Тамбиев о 2:5 от «Авангарда»: «Не хватило правильных эмоций. Соперник был больше заряжен на победу, более конкретен в атаке»

Теги Авангард КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Матч ТВ Sochi Hockey Open Хоккей

Леонид Тамбиев подвел итоги матча с «Авангардом» (2:5) на турнире в Сочи.

«Адмирал» досрочно стал победителем Sochi Hockey Open, одержав 3 победы в 3 играх. Поражение от «Авангарда» стало для команды первым на турнире.

– Если говорить по игре, не хватило нам правильных эмоций, особенно в третьем периоде. «Авангард» был больше заряжен на победу и был более конкретен в атаке.

Как я и сказал вчера, я рад, что мы выиграли этот представительный турнир. Провели хорошие игры, посмотрели сочетания и связки, сделаем правильные выводы и будем готовиться дальше.

– У вас присутствовала чемпионская расслабленность сегодня? Все-таки уже победили тут…

– Чемпионская? Слова-то какие… Надо же чуть-чуть вожжи отпустить, пусть ребята порадуются! Но какое тут чемпионство? Возможно, присутствовало у них что-то… Эмоций и правда не хватило. Но это нормально, потому что три игры ребята боролись, старались. Но соперник был поконкретнее. Расхлябанность, наверное, – сказал главный тренер «Адмирала».

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