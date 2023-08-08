Бучельников о питании в СКА: «Нужно обязательно есть зеленый салат с оливковым маслом. Рис, макароны, курица перед игрой, рыба»
Дмитрий Бучельников рассказал о рекомендациях по питанию от тренеров СКА.
– Судя по вашему телосложению проблем с лишним весом у вас никогда не было?
– Нет, не было. Я, наоборот, добавил в весе сейчас – мышцы нарастил.
В СКА много внимания уделяют питанию, все проговаривается с тренером по физподготовке. Стараемся соблюдать все рекомендации по питанию.
Нужно обязательно есть зеленый салат с оливковым маслом. Рис, макароны, курица перед игрой. Если есть рыба, едим рыбу. Я больше люблю рыбу, и всегда беру зеленый салат.
– Есть «стоп продукты»?
– Такого нет, но иногда грешу сладким, в допустимых нормах. Чипсы не люблю, кока-колу пью без сахара.
Люблю черный хлеб, но ем в небольших количествах, больше сейчас на салаты налегаю, – сказал 19-летний форвард клуба из Санкт-Петербурга.
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