«Сиэтл» продлил Райкера Эванса на 2 года, кэпхит – 2,05 млн долларов. Защитник набрал 25 очков в 79 играх в прошлом сезоне НХЛ
Защитник был выбран «Кракеном» на драфте НХЛ-2021 под общим 35-м номером во 2-м раунде.
В прошлом сезоне 23-летний канадец провел 73 матча в регулярном чемпионате лиги и набрал 25 (5+20) очков при полезности «минус 12», 30 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:29.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Сиэтла»
