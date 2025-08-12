«Сиэтл» продлил Райкера Эванса на 2 года, кэпхит – 2,05 млн долларов. Защитник набрал 25 очков в 79 играх в прошлом сезоне НХЛ

«Сиэтл» продлил Райкера Эванса на 2 года, кэпхит – 2,05 млн долларов.

Защитник был выбран «Кракеном» на драфте НХЛ-2021 под общим 35-м номером во 2-м раунде.

В прошлом сезоне 23-летний канадец провел 73 матча в регулярном чемпионате лиги и набрал 25 (5+20) очков при полезности «минус 12», 30 минутах штрафа и среднем времени на льду 19:29.