Крайдер о раннем вылете «Рейнджерс» из плей-офф: «Я все еще не могу с этим смириться. Мы должны были выступить лучше»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Питер Лавиолетт НХЛ Крис Крайдер Хоккей

Крис Крайдер высказался о раннем вылете «Рейнджерс» из плей-офф.

Клуб из Нью-Йорка выбыл в первом раунде, уступив «Нью-Джерси» (3-4). При этом первые 2 матча «Рейнджерс» выиграли. 

Перед дедлайном в команду перешли форварды Владимир Тарасенко и Патрик Кэйн.

«Как и любой парень в команде, я все еще не могу с этим смириться. Я ожидаю, что теперь у каждого из нас на плечах будет этот груз. 

Мы считали, что у нас была хорошая команда. Мы должны были выступить лучше. Все это знают. 

Что касается назначения Питера Лавиолетта в межсезонье, то против его команд всегда было трудно играть. Я вспоминал про «Вашингтон», но так же было и с «Нэшвиллом», – сказал нападающий. 

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1 комментарий

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Почти все кто сильно усиливался перед плей-офф - быстро зачихлились...
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