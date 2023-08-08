Крайдер о раннем вылете «Рейнджерс» из плей-офф: «Я все еще не могу с этим смириться. Мы должны были выступить лучше»

Крис Крайдер высказался о раннем вылете «Рейнджерс» из плей-офф.

Клуб из Нью-Йорка выбыл в первом раунде, уступив «Нью-Джерси» (3-4). При этом первые 2 матча « » выиграли.

Перед дедлайном в команду перешли форварды Владимир Тарасенко и Патрик Кэйн.

«Как и любой парень в команде, я все еще не могу с этим смириться. Я ожидаю, что теперь у каждого из нас на плечах будет этот груз.

Мы считали, что у нас была хорошая команда. Мы должны были выступить лучше. Все это знают.

Что касается назначения в межсезонье, то против его команд всегда было трудно играть. Я вспоминал про «Вашингтон», но так же было и с «Нэшвиллом», – сказал нападающий.