Крайдер о раннем вылете «Рейнджерс» из плей-офф: «Я все еще не могу с этим смириться. Мы должны были выступить лучше»
Крис Крайдер высказался о раннем вылете «Рейнджерс» из плей-офф.
Клуб из Нью-Йорка выбыл в первом раунде, уступив «Нью-Джерси» (3-4). При этом первые 2 матча «Рейнджерс» выиграли.
Перед дедлайном в команду перешли форварды Владимир Тарасенко и Патрик Кэйн.
«Как и любой парень в команде, я все еще не могу с этим смириться. Я ожидаю, что теперь у каждого из нас на плечах будет этот груз.
Мы считали, что у нас была хорошая команда. Мы должны были выступить лучше. Все это знают.
Что касается назначения Питера Лавиолетта в межсезонье, то против его команд всегда было трудно играть. Я вспоминал про «Вашингтон», но так же было и с «Нэшвиллом», – сказал нападающий.
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