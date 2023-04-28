Крайдер после 0:4 от «Нью-Джерси»: «Мы подводим болельщиков «Рейнджерс». Обязаны выиграть 6-й матч дома»
Крис Крайдер высказался о поражении «Рейнджерс» от «Нью-Джерси» со счетом 0:4.
После пяти матчей клуб из Нью-Йорка уступает «Девилс» в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3).
«Мы обязаны выиграть следующий матч дома. Болельщики великолепно поддерживают нас в течение всего сезона, а мы их подводим.
Мы разочаровали самих себя в домашних матчах. Теперь нужно выйти и сыграть так, как мы хотим, начиная со стартового вбрасывания.
Пришло время как следует провести все 60 минут игры и победить», – сказал форвард «Рейнджерс».
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