Крайдер после 0:4 от «Нью-Джерси»: «Мы подводим болельщиков «Рейнджерс». Обязаны выиграть 6-й матч дома»

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Крис Крайдер Хоккей

Крис Крайдер высказался о поражении «Рейнджерс» от «Нью-Джерси» со счетом 0:4.

После пяти матчей клуб из Нью-Йорка уступает «Девилс» в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3). 

«Мы обязаны выиграть следующий матч дома. Болельщики великолепно поддерживают нас в течение всего сезона, а мы их подводим. 

Мы разочаровали самих себя в домашних матчах. Теперь нужно выйти и сыграть так, как мы хотим, начиная со стартового вбрасывания.

Пришло время как следует провести все 60 минут игры и победить», – сказал форвард «Рейнджерс». 

2 комментария

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Printezis1990
Ничего вы не обязаны в вашей недокоманде некому таскать рояль набор звезд, жирных котов)
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timber dolphin
шото копы донные
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