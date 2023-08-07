Артюхин положительно относится к натурализации в КХЛ: «Ребята показывают, что в России безопасно и здорово. Раз земляк меняет гражданство, то можно спокойно ехать»

Теги Евгений Артюхин КХЛ лимит на легионеров Хоккей

Евгений Артюхин положительно относится к натурализации в КХЛ.

В межсезонье на российское гражданство подали четыре иностранных хоккеиста: Кэмерон Ли («Амур»), Остап Сафин («Лада»), Брендан Лайпсик (СКА), а также Бреннан Менелл («Динамо»), который российский паспорт уже получил.

– Как вы относитесь к желанию некоторых легионеров стать гражданами России?

– Положительно. Ребята – молодцы и показывают своим соотечественникам, что в России безопасно и здорово.

Кто-то боится ехать сюда и не понимает, как здесь жить. Но раз земляк меняет гражданство и переезжает в Россию, то можно спокойно ехать.

Эти ребята делают большую работу для нас и для своих соотечественников.

– Кто-то считает, что это лазейка, чтобы обойти лимит на легионеров.

– Только два человека поменяли гражданство. Ничего критичного в этом нет.

Если бы массово все побежали, то какая-то подоплека была бы, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

2 комментария

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хорошо бы этих земляков под Бахмут вначале отправить как бы проверить крепость русского духа
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Лимит сократили , теперь гражданство не знают как дать дабы обойти этот дурацкий лимит 🤦🏻‍♂️ну что за идиотизм
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