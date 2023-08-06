Буше о гражданстве России: «Рад, что у легионеров есть такая возможность. Мне нужно время, чтобы об этом подумать»

Теги Авангард КХЛ Рид Буше Матч ТВ Хоккей

Рид Буше ответил на вопрос о возможности получения гражданства России.

В межсезонье на российское гражданство подали четыре иностранных хоккеиста: Кэмерон Ли («Амур»), Остап Сафин («Лада»), Брендан Лайпсик (СКА), а также Бреннан Менелл («Динамо»), который российский паспорт уже получил.

– Теперь в КХЛ есть очень интересный тренд – иностранные хоккеисты принимают российское гражданство. У вас не возникло такое желание?

– Ну, знаете, я рад тому, что у легионеров есть такая возможность. Это нужно обсуждать в кругу семьи, взвешивать все вопросы. И посмотрим, что будет.

– Я так понимаю, сейчас на российский паспорт вы подавать не хотите?

– Да, я пока не знаю. Мне точно нужно время, чтобы об этом подумать, обсудив это с семьей, – сказал американский нападающий «Авангарда» Рид Буше.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мы вам перезвоним
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий