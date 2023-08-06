Буше о гражданстве России: «Рад, что у легионеров есть такая возможность. Мне нужно время, чтобы об этом подумать»

Рид Буше ответил на вопрос о возможности получения гражданства России.

В межсезонье на российское гражданство подали четыре иностранных хоккеиста: Кэмерон Ли («Амур»), Остап Сафин («Лада»), Брендан Лайпсик (СКА), а также Бреннан Менелл («Динамо»), который российский паспорт уже получил.

– Теперь в есть очень интересный тренд – иностранные хоккеисты принимают российское гражданство. У вас не возникло такое желание?

– Ну, знаете, я рад тому, что у легионеров есть такая возможность. Это нужно обсуждать в кругу семьи, взвешивать все вопросы. И посмотрим, что будет.

– Я так понимаю, сейчас на российский паспорт вы подавать не хотите?

– Да, я пока не знаю. Мне точно нужно время, чтобы об этом подумать, обсудив это с семьей, – сказал американский нападающий « » .