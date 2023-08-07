Сергей Коньков: «Не могу сказать, что Ткачев однозначно самый сильный игрок в КХЛ. Но он показывает стабильный результат из года в год»

Сергей Коьков прокомментировал продление контракта Владимира Ткачева с «Авангардом».

27-летний нападающий продлил контракт с омским клубом до 2026 года. Ткачев станет самым высокооплачиваемым игроком – каждый сезон форвард будет зарабатывать по 100 млн рублей.

– Ткачев стал самым дорогим игроком КХЛ, контракт на три года и 100 млн рублей за сезон. Он действительно сильнейший хоккеист лиги?

– Не могу сказать, что он однозначно самый сильный игрок в КХЛ. Но это действительно один из лидеров лиги по качеству игры, по исполнительскому мастерству, по лидерским и бомбардирским задаткам. Все стороны при подписании соглашения сработали отлично.

Это отличный контракт, в последнее время таких даже близко у наших игроков не было. В первую очередь, будет сосредоточен на том, чтобы проявить все свои лучшие и сильные стороны в « », помочь команде поднять Кубок Гагарина.

У нас в лиге достаточное количество игроков и даже молодежи, которые выходят на лидирующие позиции. Если бы, например, у него был отрыв в 20-30 очков от преследователей, то тогда он однозначно сильнейший.

Владимир – сформировавшийся хоккеист, показывающий стабильный результат из года в год. Агент и клуб нашли то решение, которое будет выгодно и полезно для всех сторон, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.