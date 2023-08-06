Леонид Вайсфельд: «Ткачев – один из лучших игроков КХЛ. Серьезные ошибки были допущены «Авангардом» в начале трансферной кампании»

Леонид Вайсфельд считает Владимира Ткачева одним из лучших игроков КХЛ.

Нападающий подписал новое соглашение с «Авангардом» на три года. Базовая зарплата игрока составит 101 миллион рублей за сезон.

«Сумму контракта диктует рынок. Если руководство « » поставило свою подпись на документе, значит, устраивает цена.

Обсуждать цифры нет смысла. Что касается Ткачева – это один из лучших игроков лиги на сегодняшний день, объективно.

Серьезные ошибки были допущены «Авангардом» в начале трансферной кампании, можно было бы спокойно и без скандалов подписать Ткачева.

Сейчас стоит поздравить омский клуб с подписанием сильного игрока», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд