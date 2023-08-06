Леонид Вайсфельд: «Ткачев – один из лучших игроков КХЛ. Серьезные ошибки были допущены «Авангардом» в начале трансферной кампании»

Теги Авангард Леонид Вайсфельд КХЛ Владимир Ткачев 1995 Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд считает Владимира Ткачева одним из лучших игроков КХЛ.

Нападающий подписал новое соглашение с «Авангардом» на три года. Базовая зарплата игрока составит 101 миллион рублей за сезон.

«Сумму контракта диктует рынок. Если руководство «Авангарда» поставило свою подпись на документе, значит, устраивает цена.

Обсуждать цифры нет смысла. Что касается Ткачева – это один из лучших игроков лиги на сегодняшний день, объективно.

Серьезные ошибки были допущены «Авангардом» в начале трансферной кампании, можно было бы спокойно и без скандалов подписать Ткачева.

Сейчас стоит поздравить омский клуб с подписанием сильного игрока», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд

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