Щитов о Ткачеве в «Авангарде»: «Это плюс, что мы сохранили сильного игрока – мастера на вес золота»

Теги Авангард Никита Щитов КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Никита Щитов высказался о том, что Владимир Ткачев продлил контракт с «Авангардом».

– Омск можно поздравить. Они сохранили свою главную звезду. У Ткачева хорошие показатели в прошлом сезоне, он ярко играл. Для самого игрока это тоже хорошо.

Он прекрасно знает коллектив и тренера. У Владимира есть все для дальнейшего прогресса. Обе стороны находятся в выигрышной ситуации.

Это плюс, что мы сохранили сильного игрока. Мастера сейчас на вес золота.

– Какими были бы перспективы Ткачева в НХЛ?

– Все зависит от того, в какой коллектив и к какому тренеру он бы попал.

Ткачев – игрок мастеровитый, но все зависело бы от команды. Слава Богу, что он остался, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

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