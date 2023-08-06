Грицюк о Мичкове и Демидове: «Захожу в раздевалку после первого периода с «Авангардом» и говорю: «Пацаны, вы – мои вундеркинды! Ну, в натуре!»

Арсений Грицюк высказался об игре Матвея Мичкова и Ивана Демидова.

– За СКА выступает очень много талантливых ребят. Есть моменты, когда вы смотрите на того же Матвея Мичкова и думаете: «Вау, я чего‑то не знал в хоккее?»

– Как раз против «Авангарда» я играл в тройке с и .

После первого периода захожу в раздевалку и говорю им: «Пацаны, вы – мои вундеркинды! Ну, в натуре!»

Игрок может прибавлять в мастерстве. Но талант – это особое чутье, которое сидит в человеке, и он раскрывается.

Я надеюсь, что Демид уйдет очень высоко на драфте НХЛ в 2024 году. С его талантом, работой и тем, что он показывает в матчах, как тренируется – он должен пойти далеко. Мне нравится его стиль игры.

Матвей Мичков сейчас играет в центре. Хотя они оба помладше меня, но коммуникация между нами хорошая.

Они мне что‑то подсказывают, я в каких‑то моментах могу им помочь, потому что подольше играю, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.