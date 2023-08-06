Коньков о Ткачеве: «Главное, чтобы это помогло «Авангарду» вести борьбу за Кубок Гагарина. В НХЛ огромная конкуренция, многие лидеры КХЛ с ней не справлялись»

Сергей Коньков высказался о продлении контракта «Авангарда» и Владимира Ткачева.

«Я считаю, что это отличный вариант для всех сторон.

Владимир получил те деньги, на которые он рассчитывал. Сейчас он будет максимально сконцентрированным на том, чтобы показать результат.

Руководство «Авангарда» понимает, кого оно подписало. Таких игроков, как Ткачев, на рынке очень мало. В клубе Ткачева знают достаточно хорошо.

Ждем от него улучшения результатов. Главное, чтобы это подписание помогло «Авангарду» вести борьбу за Кубок Гагарина.

В НХЛ Ткачеву было бы непросто. Там огромная конкуренция за место в составе. Многие лидеры КХЛ с ней не справлялись – об этом можно сказать на примере Вадима Шипачева.

Те деньги, которые ему дали здесь, он бы там не получил. В НХЛ Ткачев мог бы рассчитывать на миллион долларов. Но для этого ему нужно было бы хорошо показать себя в лагерях.

Ситуация для Владимира хорошо разрешилась. У него есть время для подготовки к сезону и общения с партнерами», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков