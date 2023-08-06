Тренер России U23 Воеводин об 1:2 от «Адмирала»: «Третий период нам удался, хорошо играли и первые два, но подводит реализация»

Николай Воеводин объяснил поражение сборной России U23 от «Адмирала» (1:2) на Sochi Hockey Open.

«Третий-то период нам вообще удался. Хорошо играли и первые два. Имели моменты — четыре в один, один в ноль, но нас где-то подводит реализация. Пропустили голы на контратаках, на возврате, на добивании. Парни в составе молодые, горячие, их надо направить в нужное русло.

Что дает мне этот турнир? Я тоже учусь. На таком уровне я еще не тренировал — это большой опыт. Смотрю, как руководить командой, как играть против команд КХЛ.

Что будем делать с большинством? С коллегами подумаем. Резерв есть, надо маленько раскрепостить ребят, чтобы ответственность на них не давила», – сказал главный тренер сборной России U23.