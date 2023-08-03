Воеводин о назначении в сборную России U23: «Для меня это было неожиданно. Благодарен ФХР за возможность»

Николай Воеводин высказался о своем назначении на пост главного тренера сборной России U23.

Сегодня команда стартует на .

«Хочу поблагодарить ФХР за назначение и возможность поработать в сборной. Для меня это было неожиданно.

Здорово, что в такое непростое время сборная живет и в нее вызываются талантливые ребята из разных клубов, и что эти клубы идут нам навстречу», — сказал Воеводин.

В начале мая Воеводин возглавил «СКА-Неву».

В прошлом сезоне он тренировал «Чайку» – молодежную команду «Торпедо». Под его руководством волжане выиграли Кубок Харламова, обыграв «Омских Ястребов» в финальной серии со счетом 4-2.

По итогам сезона Воеводин был признан лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги.