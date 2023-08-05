Экс-директор «Трактора» Баландин: «Клуб должен попадать в плей-офф, но какого-то нового хоккея мы не увидим. С таким составом команда не сможет сыграть в атаке»

Теги Трактор травмы Алексей Волков КХЛ Зак Фукале Андрей Чибисов Ник Бэйлен Анвар Гатиятулин Александр Шепелев Сергей Мыльников 1999 Максим Шабанов Хоккей

Андрей Баландин оценил изменения в составе «Трактора» в межсезонье.

«Хотел бы отметить работу генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова, он заслужил четверочку. Но у меня есть опасения, что с вратарем могут быть проблемы. Будем надеяться, что Зак Фукале раскроется здесь, все-таки уровень КХЛ стал пониже.

Не хватает атакующего защитника, типа Ника Бэйлена, который мог бы вести игру. К тому же сразу три игрока «Трактора» женились в межсезонье – Максим Шабанов, Сергей Мыльников и Александр Шепелев. Это, конечно, хорошо для жизни, но в хоккее плохая примета. Сезон может быть провальным. Это мое наблюдение за годы в хоккее.

Еще непонятная ситуация с Андреем Чибисовым – только начали тренироваться, а он уже травму получил.

«Трактор» должен попадать в плей-офф, но какого-то нового хоккея мы не увидим. С таким составом команда не сможет сыграть в атаке. Поэтому игра снова будет строиться от обороны.

Есть у меня сомнения и в главном тренере. За лето к Анвару Гатиятулину не придут те знания, которые не пришли за семь лет его работы. А с этой командой надо работать, обучать игре в большинстве и меньшинстве. Я плохо знаю тренеров, которых подписали в помощь Гатиятулину, и не могу сказать, могут ли они обучать современному хоккею. Так что надо смотреть матчи турнира в Казани, они уже что-то смогут прояснить», – заявил бывший директор «Трактора» Баландин.

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