Равиль Гусманов: «Трактор» обязан проходить первые два раунда. Попадание в плей-офф должно даже не обсуждаться»

Равиль Гусманов оценил изменения в составе «Трактора» в межсезонье.

– В « » произошли достаточно серьезные изменения, как в тренерском штабе, так и в составе.

На мой взгляд, команда усилилась и, прежде всего, в нападении. Есть некоторые вопросы по обороне, так как не хватает защитника атакующего плана. помогает команде, но заменить пока тяжело.

По новому голкиперу тяжело судить по статистике. Будем надеяться, что он быстро адаптируется к российскому хоккею и вратарский вопрос будет в этом сезоне закрыт.

– Главный тренер сделает работу над ошибками?

– Обязательно. Я очень хорошо знаю Гатиятулина, он всегда подробно разбирает каждую ситуацию – и игровую, и бытовую. Поэтому должны быть внесены корректировки в подготовку и в игру команды.

– На ваш взгляд, как выступит команда в сезоне?

– Сейчас прогнозы давать тяжело. Но попадание в плей-офф должно даже не обсуждаться. «Трактор» обязан проходить первые два раунда, – сказал бывший тренер «Трактора» Гусманов.