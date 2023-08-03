Ротенберг хочет сделать из Мичкова центра: «Матвей обладает качествами советского хоккея, как у Ларионова и Быкова. Он всегда мечтал играть в центре»

Теги СКА Филадельфия Вячеслав Быков НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Роман Ротенберг Sochi Hockey Open Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Роман Ротенберг считает, что Матвей Мичков может стать очень хорошим центрфорвардом.

Нападающий СКА набрал 2 (1+1) очка в матче против «Адмирала» (2:3 ОТ) на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.

Матвей Мичков сыграл на позиции центрального нападающего в звене с Иваном Демидовым и Николаем Поляковым.

– Как приняли решение поставить Мичкова в центр?

– Матвей обладает лучшим игровым мышлением. Вы прекрасно видели, насколько хорошо он мыслит на льду. Это интересное решение.

Мы пообщались с ним и узнали, что он вообще всегда мечтал играть в центре. Он не самый крупный и мощный игрок, но у него есть навыки, которых нет у многих других игроков.

Матвей здорово видит поляну, может отдать передачу, может забить. Если посмотреть статистику, то он был сегодня одним из лучших на вбрасываниях. Это наше будущее.

Надеюсь, что это центральный нападающий, которой поможет и СКА, и сборной России. Будем смотреть дальше. Но на сегодняшний день это очень правильное решение.

Мичков обладает очень многими качествами, которые мы видели в советском хоккее, как у Вячеслава Быкова и Игоря Ларионова.

У него есть возможность стать очень хорошим центром. Матвей играет в центре с первого дня наших сборов, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

28 комментариев

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Хочешь загубить карьеру, иди в команду Ротенберга.
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пропал дом.... (с)
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Советы советстких советов советуют советских советчиков по советской системе
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Ответ Антон
Как же ты одолел, когда уже это закончится....
бггг)))))))
прёт тренерский талант спать не может...
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Странно что не сказал что станет легендарным: центром как Третьяк и Фетисов
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У руководства Филадельфии массовый инфаркт
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Помните Игрушку с ПьеромРишаром, вот про Мичкова можно фильм будет снять, как убить карьеру под рукоаодством фентази-игрока.
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Он всегда мечтал играть в центре…эй, Матвей, или я не прав?
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Перспективный парень был...
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Роман Ротенберг хочет сделать из Мичкова центра,но не знает как.
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Менять позицию игроку - это не в стиле Хосе Марино, это в стиле Хосепа Гуардьола
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Ответ catcher69
бггг))))))) прёт тренерский талант спать не может...
у ромки есть устройство с системой перемешивания, выдающее случайные мысли на язык
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вот он вот он наватор! А я думал только Валерий Белоусов мог так. Мало кто знает но Женька Кузнецов всегда краем был, но уже валера его в центр начинал в тракторе ставить.
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Хотеть не вредно,вредно не хотеть.Где взять таких партнёров как у Ларионова и Быкова,Михайлова?Слишком Много Мичкова.Главное чтобы голова не закружилась у него.
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Вратарем сразу…
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Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
пропал дом.... (с)
калабуховский
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загубить решил парня
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Жаль этого добряка
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шломо, делай сразу вратарем.
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он хочет быть вратарём, филадельфия в шоке
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Хорошая идея. Надо попробовать!
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