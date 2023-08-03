Ротенберг хочет сделать из Мичкова центра: «Матвей обладает качествами советского хоккея, как у Ларионова и Быкова. Он всегда мечтал играть в центре»

Роман Ротенберг считает, что Матвей Мичков может стать очень хорошим центрфорвардом.

Нападающий СКА набрал 2 (1+1) очка в матче против «Адмирала» (2:3 ОТ) на турнире .

сыграл на позиции центрального нападающего в звене с Иваном Демидовым и Николаем Поляковым.

– Как приняли решение поставить Мичкова в центр?

– Матвей обладает лучшим игровым мышлением. Вы прекрасно видели, насколько хорошо он мыслит на льду. Это интересное решение.

Мы пообщались с ним и узнали, что он вообще всегда мечтал играть в центре. Он не самый крупный и мощный игрок, но у него есть навыки, которых нет у многих других игроков.

Матвей здорово видит поляну, может отдать передачу, может забить. Если посмотреть статистику, то он был сегодня одним из лучших на вбрасываниях. Это наше будущее.

Надеюсь, что это центральный нападающий, которой поможет и СКА, и сборной России. Будем смотреть дальше. Но на сегодняшний день это очень правильное решение.

Мичков обладает очень многими качествами, которые мы видели в советском хоккее, как у и .

У него есть возможность стать очень хорошим центром. Матвей играет в центре с первого дня наших сборов, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.