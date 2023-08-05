Леонид Вайсфельд: «Нельзя сказать, что Загидулин – слабый голкипер, но вратарская линия «Металлурга» вызывает опасения»

Леонид Вайсфельд оценил изменения в составе «Металлурга» в межсезонье.

– Как вы относитесь к мнению, что «Металлург» теперь средняя команда?

– А про кого на Востоке можно сказать, что это не средняя команда, кроме «Ак Барса»? Только казанцы смогли сохранить своих игроков и еще усилить состав.

Я не думаю, кто-то смог усилиться лучше, чем «Металлург». Может, Сергей Гомоляко еще кого-то из игроков подпишет, время есть. Поэтому нужно смотреть на состав непосредственно перед началом сезона. Сейчас рано делать выводы.

Не могу сказать, что у «Магнитки» какие-то существенные изменения. Например, у «Авангарда» потери значительно больше.

– Артем Загидулин готов быть первым номером команды?

– Сложно сказать. Как говорят, он очень хорошо играл в Финляндии. Другой вопрос, что уровень местного чемпионата ни о чем не говорит. Андрей Кареев тоже в Финляндии хорошо играл, но после возвращения у него не очень здесь получилось.

Нельзя сказать, что Загидулин – слабый вратарь, но вратарская линия «Металлурга» вызывает некоторые опасения, – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.