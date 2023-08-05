Сергей Коньков: «Адмирал» оставляет хорошие впечатления, но не надо раньше времени говорить о том, какой он великий. Идет предсезонка»

Теги Сергей Коньков КХЛ Адмирал Sochi Hockey Open Хоккей

Сергей Коньков высказался об игре «Адмирала» на предсезонном турнире в Сочи.

На турнире Sochi Hockey Open «Адмирал» обыграл СКА (3:2 ОТ) и сборную России U23 (2:1).

«Пока что «Адмирал» оставляет хорошие впечатления. Но не надо раньше времени говорить о том, какой он великий. Идет предсезонка, все команды готовятся.

Ребята знают требования, у них высокие стандарты. Наверное, поэтому им легче, чем остальным, вернуться к своей игре. Они прекрасно знают свои сильные и слабые стороны.

Если бы «Адмирал» выигрывал у всех со счетом 10:0, это было бы удивительно. Но борьба во всех матчах была равной.

«Адмирал» – молодцы. Желаю им удачи. Пускай они радуют нас своими победами. Интересно смотреть за тем, как команда, которая считается середнячком, обыгрывает тех, кто котируется выше.

Но это товарищеские, предсезонные матчи. Тренеры сейчас просматривают игроков, пробуют сочетания и тактические схемы. Идет подготовка к чемпионату КХЛ», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков.

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