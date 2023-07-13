Майоров о Гашеке: «Дурак – с мозгами не все в порядке. В Чехии уже появились силы, которые не понимают его высказываний и даже возмущаются»
Борис Майоров возмутился высказываниями Доминика Гашека.
Двукратный олимпийский чемпион высказался о том, что бывший вратарь сборной Чехии желает запретить россиянам участвовать на Олимпиаде-2024.
«Дурак потому что. Я думаю, что у него не все в порядке с мозгами.
Нормальный человек давно бы, наверное, остановился, тем более, что сейчас в Чехии уже появились силы, которые не понимают его высказываний и даже возмущаются.
Такое бывает в истории, что кто-то все время идет против течения.
Не надо обращать на это внимания! Если бы таких было много, это одно, а когда один и поддержки не имеет, это другое», – сказал Борис Майоров.
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