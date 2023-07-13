Майоров о Гашеке: «Дурак – с мозгами не все в порядке. В Чехии уже появились силы, которые не понимают его высказываний и даже возмущаются»

Теги Доминик Гашек Борис Майоров Париж-2024 Политика Хоккей

Борис Майоров возмутился высказываниями Доминика Гашека.

Двукратный олимпийский чемпион высказался о том, что бывший вратарь сборной Чехии желает запретить россиянам участвовать на Олимпиаде-2024.

«Дурак потому что. Я думаю, что у него не все в порядке с мозгами.

Нормальный человек давно бы, наверное, остановился, тем более, что сейчас в Чехии уже появились силы, которые не понимают его высказываний и даже возмущаются.

Такое бывает в истории, что кто-то все время идет против течения.

Не надо обращать на это внимания! Если бы таких было много, это одно, а когда один и поддержки не имеет, это другое», – сказал Борис Майоров.

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8 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ Волька-ибн-Алёша
"Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!" Б.Михайлов
С седьмой и одиннадцатой строчкой я бы поспорил, а так , в целом, всё верно
+2
0
+2
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Бременер
У каждого своя правда, а истины не знает почти никто
+4
-3
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& Co1366
Тут Борис прав!
+6
-6
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Волька-ибн-Алёша
"Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!Не надо обращать на это внимания!" Б.Михайлов
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