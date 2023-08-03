Зият Пайгин: «Авангарду» надо было играть в свой хоккей, а не подстраиваться под «Ак Барс». У них много игроков, выигрывавших трофеи, но и у нас не хуже команда»

Зият Пайгин высказался о поражении «Авангарда» от «Ак Барса» в плей-офф КХЛ.

« » уступил со счетом 1-4 в финале Восточной конференции.

– Что не получилось в плей-офф? Какие факторы не сложились?

– Основной фактор – это реализация.

В последней серии фортуна от нас отвернулась, хотя в играх с «Сибирью», «Металлургом» реализация была на высоте. Не могу кого-то упрекнуть, что мы не играли или не горели.

– Была особая принципиальность в играх против «Ак Барса»? Ждали серии именно против них?

– В плей-офф все равно сталкиваешься друг с другом.

Сколько лет уже «Ак Барс» с «Авангардом» играют в плей-офф – это хорошие игры, в которых получаешь максимальное удовольствие, отдаешься ради них.

Бывает, что-то не получается, но когда выигрываешь, случается эмоциональный подъем. Игры идут через день и нет времени расстраиваться, просто идешь дальше.

В серии с « » не столько принципиальность играла свою роль, сколько проход в финал Кубка Гагарина.

Все игры в плей-офф были принципиальными из-за желания пройти дальше – это лучше для всей команды. Чем выше команда заходит, тем сильнее тебя оценивают и наблюдают за всей командой.

– Вы работали с Зинэтулой Билялетдиновым. Понимали, насколько тяжело будет против «Ак Барса», учитывая их мастеровитый состав?

– Не особо акцентировали на этом внимание.

Мы разбирали их игру, но старались акцентировать моменты на своей. Нам надо было играть в свой хоккей, а не подстраиваться под «Ак Барс».

Да, у них много игроков, которые выигрывали трофеи, но и у нас не хуже команда. Не повезло, проиграли, но будем дальше работать, – сказал защитник «Авангарда» .