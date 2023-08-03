Зият Пайгин: «Авангарду» надо было играть в свой хоккей, а не подстраиваться под «Ак Барс». У них много игроков, выигрывавших трофеи, но и у нас не хуже команда»
Зият Пайгин высказался о поражении «Авангарда» от «Ак Барса» в плей-офф КХЛ.
«Авангард» уступил со счетом 1-4 в финале Восточной конференции.
– Что не получилось в плей-офф? Какие факторы не сложились?
– Основной фактор – это реализация.
В последней серии фортуна от нас отвернулась, хотя в играх с «Сибирью», «Металлургом» реализация была на высоте. Не могу кого-то упрекнуть, что мы не играли или не горели.
– Была особая принципиальность в играх против «Ак Барса»? Ждали серии именно против них?
– В плей-офф все равно сталкиваешься друг с другом.
Сколько лет уже «Ак Барс» с «Авангардом» играют в плей-офф – это хорошие игры, в которых получаешь максимальное удовольствие, отдаешься ради них.
Бывает, что-то не получается, но когда выигрываешь, случается эмоциональный подъем. Игры идут через день и нет времени расстраиваться, просто идешь дальше.
В серии с «Ак Барсом» не столько принципиальность играла свою роль, сколько проход в финал Кубка Гагарина.
Все игры в плей-офф были принципиальными из-за желания пройти дальше – это лучше для всей команды. Чем выше команда заходит, тем сильнее тебя оценивают и наблюдают за всей командой.
– Вы работали с Зинэтулой Билялетдиновым. Понимали, насколько тяжело будет против «Ак Барса», учитывая их мастеровитый состав?
– Не особо акцентировали на этом внимание.
Мы разбирали их игру, но старались акцентировать моменты на своей. Нам надо было играть в свой хоккей, а не подстраиваться под «Ак Барс».
Да, у них много игроков, которые выигрывали трофеи, но и у нас не хуже команда. Не повезло, проиграли, но будем дальше работать, – сказал защитник «Авангарда» Зият Пайгин.
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