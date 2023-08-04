Козлов о матче с «Нефтехимиком»: «Все ребята хорошо себя проявили. Если будут продолжать так же работать и играть, нам будет над чем задуматься»

Теги Салават Юлаев Торос контрольные матчи Виктор Козлов КХЛ Иван Дроздов Даниил Скориков Даниил Огирчук Данил Алалыкин Алексей Пустозеров Данил Башкиров Егор Сучков Матвей Гуськов Александр Комаров 2002 Хоккей

Виктор Козлов подвел итоги контрольного матча с «Нефтехимиком» (4:2).

– Это не экспериментальный состав, были и молодые, и ребята из «Тороса». Все прошли тренировочные сборы вместе с нами, хорошо проявили себя, поэтому они сегодня и играли. Башкиров хорошо смотрелся с Дроздовым, Пустозеров – с Гуськовым и Сучковым.

– Сколько человек из этого состава увидим на FONBET Кубке Республики Башкортостан?

– Мы будем оставлять пять звеньев. Алалыкин не сыграет.

– Удивило ли вас, что сегодня три из четырех шайб забросили новички?

– Нет, мы знаем их потенциал. Огирчук у нас забивал, Скориков имеет хороший бросок, Гуськов тоже хорошо подставил перед воротами.

– Сегодня хорошо себя в большинстве проявил Александр Комаров. Насколько у него большие шансы на сезон?

– Все ребята хорошо себя проявили. Если они будут так же продолжать работать и играть, нам будет над чем задуматься.

– Успели соскучиться по хоккейной атмосфере?

– Да, огромное им спасибо. Увидели много людей, которые действительно переживали до конца. Ради этого мы и играем в хоккей.

– Сегодня дебютировали Динис Кадыров и Матвей Бабенко. Как их оцените?

– Они молодцы, хорошо играли, не тушевались, использовали свои габариты. Но я не любитель хвалить молодых, пусть развиваются. Одна игра не показатель.

– Команда доминировала, но пропускала шайбы. С чем это связано?

– Это не расслабленность, пока допускаем небольшие тактические ошибки, но это начало сезона, нормально, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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1 комментарий

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Молодцы все старались! Потенциал есть, таким мы и хотим видеть наш СЮ.
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