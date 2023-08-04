Козлов о матче с «Нефтехимиком»: «Все ребята хорошо себя проявили. Если будут продолжать так же работать и играть, нам будет над чем задуматься»
Виктор Козлов подвел итоги контрольного матча с «Нефтехимиком» (4:2).
– Это не экспериментальный состав, были и молодые, и ребята из «Тороса». Все прошли тренировочные сборы вместе с нами, хорошо проявили себя, поэтому они сегодня и играли. Башкиров хорошо смотрелся с Дроздовым, Пустозеров – с Гуськовым и Сучковым.
– Сколько человек из этого состава увидим на FONBET Кубке Республики Башкортостан?
– Мы будем оставлять пять звеньев. Алалыкин не сыграет.
– Удивило ли вас, что сегодня три из четырех шайб забросили новички?
– Нет, мы знаем их потенциал. Огирчук у нас забивал, Скориков имеет хороший бросок, Гуськов тоже хорошо подставил перед воротами.
– Сегодня хорошо себя в большинстве проявил Александр Комаров. Насколько у него большие шансы на сезон?
– Все ребята хорошо себя проявили. Если они будут так же продолжать работать и играть, нам будет над чем задуматься.
– Успели соскучиться по хоккейной атмосфере?
– Да, огромное им спасибо. Увидели много людей, которые действительно переживали до конца. Ради этого мы и играем в хоккей.
– Сегодня дебютировали Динис Кадыров и Матвей Бабенко. Как их оцените?
– Они молодцы, хорошо играли, не тушевались, использовали свои габариты. Но я не любитель хвалить молодых, пусть развиваются. Одна игра не показатель.
– Команда доминировала, но пропускала шайбы. С чем это связано?
– Это не расслабленность, пока допускаем небольшие тактические ошибки, но это начало сезона, нормально, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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