Максим Рыбин: «Матчи «Автомобилиста» невозможно смотреть по ТВ – камера под потолком. За картинку СКА готов отдавать деньги»

Теги СКА Автомобилист Максим Рыбин КХЛ Хоккей

Максим Рыбин считает показ домашних матчей «Автомобилиста» худшим в КХЛ.

Бывший нападающий СКА ответил на вопрос о худшей арене КХЛ по телевизионной картинке.

«Хоккей из Екатеринбурга невозможно смотреть по телевизору. Съемки очень неудобные: камера где-то под потолком и далеко от площадки.

Я их матчи не смотрю. В плей-офф смотрел, как они с «Магниткой» играли, и все. Никогда не видно шайбы, фамилий, кто катается на льду.

Я могу разобрать только тех, кого знаю. Например, Трямкина. Его катание я ни с кем не перепутаю. Остальных даже не знаю, поэтому и состав «Автомобилиста» не назову. А как другим людям смотреть?

Надо учиться, смотреть, как другие камеры выставляют. Если КХЛ хочет продавать картинку, а они этим занимаются, то надо, чтобы она была идеальная не только из Петербурга или Казани, а на всех аренах.

За картинку СКА я готов отдавать деньги и покупать трансляцию. Там повторы со всех точек.

С некоторых арен я точно игры смотреть не буду, не получу удовольствие. И тем более платить за ужасную картинку не собираюсь. Проще обзор потом посмотреть», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.

10 комментариев

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PITKANENNN
Абсолютно согласен, и добавить нечего!
+9
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deddushka
Из крайности в крайность тоже плохо. В Екатеринбурге очень высоко, согласен. Но вот в Питере сейчас низковато. Ещё и эти пустые зоны в кадре...

Самые оптимальные трансляции по расположению главной ТВ камеры - из Уфы, Ярославля, Челябинска, Нижнекамска, Владивостока, Минска, Череповца и Балашихи.

Самые низкое - у Питера и Новосибирска.
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Ыжык
Ответ Vasyamarch91
Ну не соглашусь, у московских клубах у всех хорошая картинка, Екб дно, конечно, тоже не люблю их смотреть.
Я ж не сказал что у всех. Москва норм показывает. Питер норм. Казань Уфа что то похожее на нормальную трансляцию. Все остальные просто плохо, в ммг ужасно. https://video.khl.ru/quotes/1102459/ вот для примера прошлогодний ПО с магнитной. Так даже в 60х не показывали.
Не забудьте. То что показывается по матч ТВ это в основном снято на их оборудовании с их специалистами. Основная масса трансляций ведётся криворукими местными. Потому, среднестатистический любитель хоккея не видет всей жопы.
+2
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deddushka
Меня больше всего удивляет что до сих пор нет возможности смотреть матчи КХЛ в 60 кадров/с. Даже онлайн трансляции в интернете. Про 4к вообще молчу. Как такое возможно в 2023 году?
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Ыжык
Да у нас почти из всех арен трансляции просто днище. Тут КХЛ давно должна была установить стандарт и дрючить клубы за соблюдение. А вместо денег, которые КХЛ типа раздает клубам, передали бы оборудование с наладкой и обучением персонала. Все больше польза была бы.
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serov1
Уже в конце этого года у "Автомобилиста" могла бы быть классная арена, с соответствующей камерой, но как говорится "бы" мешает. А в "Уральце" ниже её не поставишь, ну вот такое расположение трибун и ничего с этим не поделать, поэтому остаётся теперь ждать конца 2024 года, если опять что-нибудь не случится
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KRAN
Ну да, когда в 1970 лохматом году строили Уралец знали какие требования к трансляциям будут через 50 лет.
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Vasyamarch91
Ответ Ыжык
Да у нас почти из всех арен трансляции просто днище. Тут КХЛ давно должна была установить стандарт и дрючить клубы за соблюдение. А вместо денег, которые КХЛ типа раздает клубам, передали бы оборудование с наладкой и обучением персонала. Все больше польза была бы.
Ну не соглашусь, у московских клубах у всех хорошая картинка, Екб дно, конечно, тоже не люблю их смотреть.
+2
-2
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