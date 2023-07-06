Максим Рыбин: «Матчи «Автомобилиста» невозможно смотреть по ТВ – камера под потолком. За картинку СКА готов отдавать деньги»

Максим Рыбин считает показ домашних матчей «Автомобилиста» худшим в КХЛ.

Бывший нападающий СКА ответил на вопрос о худшей арене КХЛ по телевизионной картинке.

«Хоккей из Екатеринбурга невозможно смотреть по телевизору. Съемки очень неудобные: камера где-то под потолком и далеко от площадки.

Я их матчи не смотрю. В плей-офф смотрел, как они с «Магниткой» играли, и все. Никогда не видно шайбы, фамилий, кто катается на льду.

Я могу разобрать только тех, кого знаю. Например, Трямкина. Его катание я ни с кем не перепутаю. Остальных даже не знаю, поэтому и состав « » не назову. А как другим людям смотреть?

Надо учиться, смотреть, как другие камеры выставляют. Если КХЛ хочет продавать картинку, а они этим занимаются, то надо, чтобы она была идеальная не только из Петербурга или Казани, а на всех аренах.

За картинку СКА я готов отдавать деньги и покупать трансляцию. Там повторы со всех точек.

С некоторых арен я точно игры смотреть не буду, не получу удовольствие. И тем более платить за ужасную картинку не собираюсь. Проще обзор потом посмотреть», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.