Рыбин о Лайпсике: «СКА получает настоящего мастера, который может решить эпизод в одиночку, отдать острую передачу. В борьбе за Кубок Гагарина он им точно пригодится»

Теги СКА Максим Рыбин КХЛ Кубок Гагарина Брендан Лайпсик Хоккей

Максим Рыбин высказался о переходе Брендана Лайпсика в СКА.

«СКА редко ошибается в своих покупках. Не думаю, что у Лайпсика будут проблемы в Петербурге. К Континентальной хоккейной лиге он адаптировался. В СКА он будет сразу показывать результат: они получают настоящего мастера, который отлично катается, может решить эпизод в одиночку, отдать острую передачу на партнера.

Он опытный, забивной и умный хоккеист. Сможет ли он заменить Яшкина? Они разные игроки, Дима больше в силовой хоккей играет, побороться за шайбу, потолкаться на пятаке за нее. Пятак – это его дом родной (смеется). 

Думаю, Лайпсик быстро адаптируется, и сразу будет приносить пользу и результат команде. В борьбе за Кубок Гагарина канадец им точно пригодится», – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ, а ныне тренер «Химика».

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