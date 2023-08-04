Рыбин о сезоне КХЛ: «Никаких сюрпризов ждать не стоит. В лиге около 5 мощных команд»

Максим Рыбин считает, что новый Фонбет Чемпионат КХЛ не принесет каких-либо сенсаций.

«Никаких сюрпризов в новом сезоне КХЛ не стоит ждать. Есть несколько команд, которые и будут бороться: СКА, , московское « », « ». В КХЛ около пяти мощных команд.

У «Ак Барса» шикарная команда. Можно ли их назвать главными фаворитами? Нет. Это как прогноз погоды: пойдет дождь или нет? Посмотрим», – сказал бывший форвард клубов КХЛ.