Рыбин о сезоне КХЛ: «Никаких сюрпризов ждать не стоит. В лиге около 5 мощных команд»
Максим Рыбин считает, что новый Фонбет Чемпионат КХЛ не принесет каких-либо сенсаций.
«Никаких сюрпризов в новом сезоне КХЛ не стоит ждать. Есть несколько команд, которые и будут бороться: СКА, ЦСКА, московское «Динамо», «Ак Барс». В КХЛ около пяти мощных команд.
У «Ак Барса» шикарная команда. Можно ли их назвать главными фаворитами? Нет. Это как прогноз погоды: пойдет дождь или нет? Посмотрим», – сказал бывший форвард клубов КХЛ.
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