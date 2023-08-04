Экс-жена Радулова об изменах в хоккее: «Знаю жен, которые спят с ребятами по команде своего мужа! Знаю семьи, где изменяют оба! Деградация общества…»

Теги светская хроника Александр Радулов художественная гимнастика КХЛ Дарья Дмитриева девушки и спорт деньги Хоккей

Бывшая жена Александра Радулова высказалась об изменах в хоккейных командах.

Дарье Дмитриевой в соцсети задали вопрос: «Все хоккеисты – изменщики?»

«Я знаю семьи, где изменяют оба! Знаю жен, которые спят с ребятами по команде своего мужа! Подруги спят с мужьями, а мужья умудряются изменить, находясь даже в одной квартире. К сожалению, это нас окружает и будет окружать. Деградация общества…

И она не зависит от рода деятельности и финансового дохода. Важно – это кто есть ты и как ты будешь воспитывать своих детей. Знаю семьи, где нет подобной грязи.

Верю в преданность и верность. Считаю, это внутреннее состояние человека по жизни!» – написала серебряный призер Олимпиады-2012 по художественной гимнастике в соцсети. 

Радулов и Дмитриева вступили в брак в 2015 году, у пары вскоре родился сын Макар. Спустя два года супруги развелись.

Экс-жена Радулова о разводе: «Он вел переписки интимного характера с другими девушками. Я сходила с ума, угрожала им, что побрею и изобью»

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6 комментариев

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во. это откровения .хорошо что игроки друг с другом не спят
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А что вы ждали от страты людей (жены футболистов, хоккеистов), которые в большинстве своем хищницы, охотницы за молодыми, спортивными миллионерами?!
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Что значит изменяют находясь в одной квартире ?Муж с женой друга лежит под одеялом,а жена сидит на против на диване и наблюдает чем они занимаются или наоборот -муж за столом кальян курит а жена "гимнастикой " с его другом под простынёй занимаются ?
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Ответ Олег НН
во. это откровения .хорошо что игроки друг с другом не спят
Ладно хоть спят без применения насилия, как футболисты АПЛ.)
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