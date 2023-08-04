Экс-жена Радулова об изменах в хоккее: «Знаю жен, которые спят с ребятами по команде своего мужа! Знаю семьи, где изменяют оба! Деградация общества…»

Бывшая жена Александра Радулова высказалась об изменах в хоккейных командах.

Дарье Дмитриевой в соцсети задали вопрос: «Все хоккеисты – изменщики?»

«Я знаю семьи, где изменяют оба! Знаю жен, которые спят с ребятами по команде своего мужа! Подруги спят с мужьями, а мужья умудряются изменить, находясь даже в одной квартире. К сожалению, это нас окружает и будет окружать. Деградация общества…

И она не зависит от рода деятельности и финансового дохода. Важно – это кто есть ты и как ты будешь воспитывать своих детей. Знаю семьи, где нет подобной грязи.

Верю в преданность и верность. Считаю, это внутреннее состояние человека по жизни!» – написала серебряный призер Олимпиады-2012 по художественной гимнастике в соцсети.

Радулов и Дмитриева вступили в брак в 2015 году, у пары вскоре родился сын Макар. Спустя два года супруги развелись.

Экс-жена Радулова о разводе: «Он вел переписки интимного характера с другими девушками. Я сходила с ума, угрожала им, что побрею и изобью»