Потапов заявил, что ведущая «Трактор ТВ» Гребенькова стала его новой женой: «У нас все прекрасно. К сплетням относимся с юмором»

Форвард Алексей Потапов рассказал об отношениях с ведущей «Трактор ТВ» Аленой Гребеньковой.

33-летний форвард заявил, что девушка является его женой. Ранее теперь уже бывшая супруга хоккеиста Ирина, с которой он воспитывал троих детей, уличила его в измене.

«У ваших коллег вышла очередная бредовая статья, не касающаяся хоккея и затрагивающая меня лично.

Одна дама, которая была стилистом моей дочери, занимающейся бальными танцами, обвинила меня бог знает в чем (в переписках «не безобидного характера» с другими девушками – прим. Sports.ru).

До последнего момента не хотелось давать каких-либо комментариев по поводу моей личной жизни. Но если уже кто попало начинает отпускать высказывания о моей семье, то мне стоит обозначить наши границы.

У нас с Аленой все прекрасно. Мы официально женаты. Растет замечательный сын. К сплетням и повышенному вниманию относимся с юмором», – заявил форвард «Трактора».

Жена Потапова об измене хоккеиста: «У Алексея поутихло чувство вины, общение проходит некрасиво, он осуждал тех, кто изменяет. Хочется разрешения ситуации без укрывания доходов»