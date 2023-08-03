Вратарь «Трактора» Фукале о КХЛ: «Престижно отправиться в лигу, которая считается одной из лучших или даже лучшей в Европе»

Перешедший в «Трактор» Зак Фукале считает КХЛ одной из лучших лиг Европы.

– Представляете, что вас ждет в в плане хоккея?

– Я слышал о различиях в игре между КХЛ и Северной Америкой.

Но раз еще не провел в России ни одного матча, то, скажу честно, не совсем представляю, чего ожидать (смеется).

Но для меня престижно отправиться в лигу, которая считается одной из лучших или даже лучшей в Европе.

Насчет разницы в стиле пока ничего не могу сказать. Но Алексей Волков и «Трактор» очень хотели видеть меня в команде.

Это означает, что, по их мнению, я способен помочь ей побеждать. Когда в тебя верят – это уже первый шаг в правильном направлении.

– Канадский вратарь едет в Россию, чтобы узнать что-то новое и вырасти как игрок. Вряд ли вы раньше об этом могли подумать.

– Не вижу в этом ничего странного.

В НХЛ сейчас полно русских вратарей, причем не просто качественных, а фантастически сильных. Я не скажу, что еду в Россию только для того, чтобы стать таким же, как и они.

Хоккей в КХЛ приличного уровня. Это поможет мне стать лучшей версией самого себя. Мне еще много чему придется поучиться в своей карьере.

Выступление за « » – вызов, который должен сделать меня сильнее как игрока. Люблю всегда выкладываться на полную, чтобы расти, – сказал вратарь .