Сестра Кессела Аманда стала специальной помощницей Дубаса в «Питтсбурге»
Сестра Фила Кессела вошла в состав руководства Питтсбурга.
31-летняя хоккеистка Аманда Кессел назначена специальной помощницей Кайла Дубаса, который теперь является генеральным менеджером и президентом по хоккейным операциям «Питтсбурга».
На аналогичную должность также назначен бывший защитник «Пингвинс» Тревор Дэйли.
Аманда Кессел в качестве хоккеистки выиграла золото Олимпийских игр в составе сборной США (2018 год) и является четырехкратной чемпионкой мира.
В рамках Олимпийских игр набрала 15 (6+9) очков в 17 матчах. На чемпионатах мира – 59 (20+39) баллов в 43 играх.
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