Защитник «Филадельфии» Эллис может завершить карьеру из-за травмы. Он не играет с ноября 2021 года

Защитник «Филадельфии» Райан Эллис может завершить карьеру из-за травмы.

Хоккеист не играет с 14 ноября 2021 года из-за разрыва поясничной мышцы.

Президент «Филадельфии» по хоккейным операциям Кит Джонс сообщил, что защитник вряд ли сможет продолжить карьеру.

«Я прошел через это в конце своей карьеры, когда есть неуверенность в том, вернешься ты или нет, а затем приходится сталкиваться с реальностью того, что ты не вернешься.

Это трудное время. Это очень, очень трудное время. Я очень сочувствую ему в том, через что он прошел», – сказал Джонс.

перешел в «Филадельфию» летом 2021 года в результате обмена из «Нэшвилла». Он провел всего 4 матча в составе «Флайерс».

Срок соглашения 32-летнего игрока с кэпхитом 6,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.