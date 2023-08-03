Защитник «Филадельфии» Эллис может завершить карьеру из-за травмы. Он не играет с ноября 2021 года

Теги Филадельфия НХЛ Райан Эллис Кит Джонс Здоровье Хоккей

Защитник «Филадельфии» Райан Эллис может завершить карьеру из-за травмы.

Хоккеист не играет с 14 ноября 2021 года из-за разрыва поясничной мышцы.

Президент «Филадельфии» по хоккейным операциям Кит Джонс сообщил, что защитник вряд ли сможет продолжить карьеру.

«Я прошел через это в конце своей карьеры, когда есть неуверенность в том, вернешься ты или нет, а затем приходится сталкиваться с реальностью того, что ты не вернешься.

Это трудное время. Это очень, очень трудное время. Я очень сочувствую ему в том, через что он прошел», – сказал Джонс.

Эллис перешел в «Филадельфию» летом 2021 года в результате обмена из «Нэшвилла». Он провел всего 4 матча в составе «Флайерс».

Срок соглашения 32-летнего игрока с кэпхитом 6,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

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3 комментария

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Флайерс получается Майерса и Патрика даже не даром, а в минус отдали. Эллису ещё зарплату немаленькую надо платить. А тогда этот обмен в пользу Флайерс выглядел.
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Ответ Why always me?!
Флайерс получается Майерса и Патрика даже не даром, а в минус отдали. Эллису ещё зарплату немаленькую надо платить. А тогда этот обмен в пользу Флайерс выглядел.
это Нэшвилл и Эллис сговорились,про травму по-любому известно было до обмена
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Ответ Why always me?!
Флайерс получается Майерса и Патрика даже не даром, а в минус отдали. Эллису ещё зарплату немаленькую надо платить. А тогда этот обмен в пользу Флайерс выглядел.
Ну Майерс и Патрик по итогу вообще потерей не оказались, а Эллису зарплату страховая компания платить будет, скорее всего. Все это, конечно, не отменяет того факта, что Флетчер - один из худших гм в истории НХЛ
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