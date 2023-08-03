Зарплата Смита в «Куньлуне» – около 55 млн рублей за сезон. Он 2-й в списке самых высокооплачиваемых вратарей КХЛ («СЭ»)

Зарплата Джереми Смита в «Куньлуне» составит около 55 млн рублей за сезон.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее китайский клуб объявил о продлении соглашения с 34-летним вратарем на 3 года.

По данным издания, вошел в тройку самых высокооплачиваемых вратарей Фонбет Чемпионата КХЛ. Больше него получает только из «Барыса» (65 млн рублей в год). Третье место занимает вратарь «Автомобилиста» (52 млн).

Смит выступает за « » с 2019 года. В минувшем регулярном сезоне КХЛ он провел 36 матчей, отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 3,02.