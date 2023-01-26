Платежка «Куньлуня» – 351 млн рублей. Вратарь Смит с 35 млн – самый высокооплачиваемый игрок, зарплата Юрчо – 13 млн, Джарасика – 10

Стали известны зарплаты хоккеистов « ».

Суммарная платежная ведомость китайского клуба составляет 351 миллион рублей.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является голкипер Джереми Смит– 35 миллионов рублей в год.

Вратари: (35 млн рублей), Мэтт Джарасик (10), (5).

Защитники: (22), Зак Лесли (20), Дойл Сомерби (16), (16), Винсент Ловерде (14), Кайл Вуд (11), (11), Тай Шульц (9).

Зарплата Дмитрия Костенко не учитывается под потолком зарплат.

Нападающие: (23), (20), (20), (18), Джек Родуолд (16), Итан Верек (14), Паркер Фу (14), Томаш Юрчо (13), Клифф Пу (13), Девин Броссо (10), Алекс Рич (10), Джош Николлс (8), Колин Кэмпбелл (7), Гарет Хант (7).

Зарплата Германа Точилкина не учитывается под потолком зарплат.

Зарплаты приведены без учета бонусов. Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.

«Куньлунь» занимает занимает десятое место в таблице Западной конференции.