Величкин о погоне Овечкина за Гретцки: «Этот сезон будет определяющим. Знаете, как бывает? Время подошло. Будем надеяться, что для Саши время еще не подошло»

Геннадий Величкин высказался о шансах Александра Овечкина побить снайперский рекорд НХЛ.

«Для Овечкина этот сезон действительно будет определяющим. Если он продолжит забивать в том же ритме, понятно, что он Гретцки догонит.

Бывает, знаете как? Время подошло. Будем надеяться, что для Саши время еще не подошло», – сказал бывший вице-президент «Металлурга»

37-летний капитан « » идет на втором месте по голам в истории (822), уступая лишь Гретцки (894).

В прошлом сезоне Овечкин забросил 42 шайбы в 73 матчах.