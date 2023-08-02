Величкин о погоне Овечкина за Гретцки: «Этот сезон будет определяющим. Знаете, как бывает? Время подошло. Будем надеяться, что для Саши время еще не подошло»
Геннадий Величкин высказался о шансах Александра Овечкина побить снайперский рекорд НХЛ.
«Для Овечкина этот сезон действительно будет определяющим. Если он продолжит забивать в том же ритме, понятно, что он Гретцки догонит.
Бывает, знаете как? Время подошло. Будем надеяться, что для Саши время еще не подошло», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин
37-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).
В прошлом сезоне Овечкин забросил 42 шайбы в 73 матчах.
А по факту он забивает и забивает. Подрывает и подрывает.
Единственная причина кроме травмы независящая от него - по сути все понимают - большая война и все надеются что этого не будет.
Так что рекорду Ови быть, как раз много причин что бы он был.