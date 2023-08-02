Величкин о погоне Овечкина за Гретцки: «Этот сезон будет определяющим. Знаете, как бывает? Время подошло. Будем надеяться, что для Саши время еще не подошло»

Теги Вашингтон Геннадий Величкин Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Геннадий Величкин высказался о шансах Александра Овечкина побить снайперский рекорд НХЛ.

«Для Овечкина этот сезон действительно будет определяющим. Если он продолжит забивать в том же ритме, понятно, что он Гретцки догонит.

Бывает, знаете как? Время подошло. Будем надеяться, что для Саши время еще не подошло», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин

37-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

В прошлом сезоне Овечкин забросил 42 шайбы в 73 матчах.

7 комментариев

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Овечкина каждый год хоронят уже лет 10.

А по факту он забивает и забивает. Подрывает и подрывает.
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Ответ DevilsFan
Минусуйте, но я надеюсь (по нескольким причинам), что этого никогда не случится.
Я сам только за, чтоб не догнал, но если смотреть реально, остановить может лишь травма. Очень сомневаюсь что Ови так раз, и сдуется.
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Ответ Splin
Я сам только за, чтоб не догнал, но если смотреть реально, остановить может лишь травма. Очень сомневаюсь что Ови так раз, и сдуется.
При всей моей антипатии к Овечкину, травм не желаю. Надеюсь на чудо.
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Догонит и не спеша засадит.
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Ответ DevilsFan
Минусуйте, но я надеюсь (по нескольким причинам), что этого никогда не случится.
Если Ови хочет перебить рекорд и получается будет готовиться к сезону полноценно, то перебьет.
Единственная причина кроме травмы независящая от него - по сути все понимают - большая война и все надеются что этого не будет.
Так что рекорду Ови быть, как раз много причин что бы он был.
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