Кудашов о 5-летнем договоре Ротенберга со СКА: «Любой тренер хочет иметь долгосрочный контракт, но это ничего не значит»
Алексей Кудашов отреагировал на контракт Романа Ротенберга и СКА на 5 лет.
– Роман Ротенберг недавно получил в СКА пятилетний контракт. По-тренерски завидуете ему?
– Ха-ха. Любой тренер хочет иметь долгосрочный контракт. Никому не нравится, когда его выгоняют.
– Разве срок контракта тренера в КХЛ что-то значит?
– Ничего не значит.
– Ваш подход, стратегия построения команды, изменились бы, будь у вас пяти- или хотя бы трехлетний контракт?
– Ясно, что боишься, что тебя уволят, но все равно работаешь. Мы второй год трудимся над формированием команды.
Хотя понимали, что получим немало критики. И этот процесс продолжается. Сейчас команда усилилась и становится боеспособной силой.
– Вам не надоело сидеть каждый год на пороховой бочке под названием «совет директоров «Динамо»?
– Любой тренер сидит на этой бочке. Любой! Вне зависимости от целей и состава, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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