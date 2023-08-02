Кудашов о 5-летнем договоре Ротенберга со СКА: «Любой тренер хочет иметь долгосрочный контракт, но это ничего не значит»

Алексей Кудашов отреагировал на контракт Романа Ротенберга и СКА на 5 лет.

– Роман Ротенберг недавно получил в СКА пятилетний контракт. По-тренерски завидуете ему?

– Ха-ха. Любой тренер хочет иметь долгосрочный контракт. Никому не нравится, когда его выгоняют.

– Разве срок контракта тренера в КХЛ что-то значит?

– Ничего не значит.

– Ваш подход, стратегия построения команды, изменились бы, будь у вас пяти- или хотя бы трехлетний контракт?

– Ясно, что боишься, что тебя уволят, но все равно работаешь. Мы второй год трудимся над формированием команды.

Хотя понимали, что получим немало критики. И этот процесс продолжается. Сейчас команда усилилась и становится боеспособной силой.

– Вам не надоело сидеть каждый год на пороховой бочке под названием «совет директоров «Динамо»?

– Любой тренер сидит на этой бочке. Любой! Вне зависимости от целей и состава, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.