Кравец о Захарове в штабе «Авангарда»: «Мы удачно работали с Михаилом, но это слухи. Никаких движений нет»

Михаил Кравец назвал слухами назначение Михаила Захарова в тренерский штаб «Авангарда».

– Насколько правда, что клуб пригласил Захарова в тренерский штаб?

– Надо у них про это спросить. Мы действительно удачно работали с Михаилом, совместная работа приносила нам удовольствие.

И все, кто был в команде, были довольны отношением тренеров к ребятам.

Но на данный момент это только слухи, никаких таких движений на данный момент нет, – сказал главный тренер « » .

ранее тренировал сборную Беларуси и минскую «Юность».