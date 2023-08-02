Кравец о Захарове в штабе «Авангарда»: «Мы удачно работали с Михаилом, но это слухи. Никаких движений нет»

Теги Авангард КХЛ Михаил Захаров Михаил Кравец Матч ТВ Хоккей

Михаил Кравец назвал слухами назначение Михаила Захарова в тренерский штаб «Авангарда».

– Насколько правда, что клуб пригласил Захарова в тренерский штаб?

– Надо у них про это спросить. Мы действительно удачно работали с Михаилом, совместная работа приносила нам удовольствие.

И все, кто был в команде, были довольны отношением тренеров к ребятам.

Но на данный момент это только слухи, никаких таких движений на данный момент нет, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

Михаил Захаров ранее тренировал сборную Беларуси и минскую «Юность».

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