«Авангард» не планирует подписывать Прохоркина. Форвард уходит из СКА

Николай Прохоркин не интересен «Авангарду».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что нападающий покинет петербургский клуб, идет поиск вариантов для хоккеиста.

« » не рассматривает вариант с приобретением , об этом сообщает журналист Михаил Зислис.

Форвард выступал за «ястребов» в сезоне-2021/22, набрав 21 (10+11) балл в 41 матче Фонбет чемпионата .

Ранее появилась информация, что нападающий может быть обменян в «Амур».