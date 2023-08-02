«Авангард» не планирует подписывать Прохоркина. Форвард уходит из СКА
Николай Прохоркин не интересен «Авангарду».
Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что нападающий покинет петербургский клуб, идет поиск вариантов для хоккеиста.
«Авангард» не рассматривает вариант с приобретением Николая Прохоркина, об этом сообщает журналист Михаил Зислис.
Форвард выступал за «ястребов» в сезоне-2021/22, набрав 21 (10+11) балл в 41 матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее появилась информация, что нападающий может быть обменян в «Амур».
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