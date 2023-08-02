Беллемор вошел в тренерский штаб «Куньлуня»

Теги КХЛ Бретт Беллемор Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Бретт Беллемор вошел в тренерский штаб «Куньлуня».

«Формирование тренерского штаба «драконов» завершено: помощником Виктора Игнатьева наряду с Марком Кампелом стал Бретт Беллемор – человек, хорошо знакомый тем, кто давно следит за развитием китайского профессионального хоккея», – говорится в заявлении «Куньлуня».

Беллемор ранее играл за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он провел в команде 2 сезона и набрал 16 (4+12) очков в 75 играх.

В его активе также 20 (4+16) баллов в 121 матче НХЛ за «Каролину».

Последние 2 года он работал помощником главного тренера в команде университета Виндзора.

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