Крикунов о «Рейнджерс»: «Чтобы выиграть Кубок Стэнли, надо иметь два-три сильных звена, а не двух игроков. На Панарине и Зибанежаде клуб держаться не может»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Владимир Крикунов НХЛ Артемий Панарин Мика Зибанежад Хоккей

Владимир Крикунов считает, что «Рейнджерс» надо усилиться, чтобы выиграть Кубок Стэнли.

«Конечно, Панарину и «Рейнджерс» давно пора выиграть Кубок Стэнли, но это не только от него зависит. Это же зависит, в какой он команде.

Стоит ли задуматься о новой? В этой команде хороший состав, тренерский штаб, надо просто усилиться. Не может клуб держаться на Панарине и Зибанежаде. Чтобы выиграть Кубок Стэнли, надо состав иметь, два или три сильных звена, а не двух игроков.

Такое ощущение, что руководство «Рейнджерс» только на них рассчитывает», – сказал заслуженный тренер России.

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9 комментариев

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Einfach Safari
дед не в курсе что за ментов ещё в защите обладатель Норриса Фокс играет, на воротах везиноносец Шестеркин, на фланге Крайдер бегает, который за 2 сезона больше 100 шайб с учётом плей-офф забил, и это ещё не считая Трочека, Гудроу, Миллера, Хытила и тд
+10
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+10
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Амфитрион
Так как раз таки Панарин с Зибанежадом в нынешнем плей-офф и не впечатлили. Ощущение, что не руководство «Рейнджерс» только на них рассчитывает, а Крикунов просто знает только эти две фамилии.
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Только вот Панарин в плей-офф потерялся
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Максим Макеев
почему на панарине? он в по не делает ничего
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Thunder_Timba
Крикунов, похоже, хоккей не смотрит. Мнение на уровне пальцем в небо
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khayembii
Этот дурак тренирует сейчас? Надеюсь, что нет.
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boxellevogue
Да не цепляйтесь к деду )
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gans.gans.73
Ответ Einfach Safari
дед не в курсе что за ментов ещё в защите обладатель Норриса Фокс играет, на воротах везиноносец Шестеркин, на фланге Крайдер бегает, который за 2 сезона больше 100 шайб с учётом плей-офф забил, и это ещё не считая Трочека, Гудроу, Миллера, Хытила и тд
еще Троуба
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khayembii
Ответ Einfach Safari
дед не в курсе что за ментов ещё в защите обладатель Норриса Фокс играет, на воротах везиноносец Шестеркин, на фланге Крайдер бегает, который за 2 сезона больше 100 шайб с учётом плей-офф забил, и это ещё не считая Трочека, Гудроу, Миллера, Хытила и тд
Да всё молодое третье звено - очень крутое
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