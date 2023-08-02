Крикунов о «Рейнджерс»: «Чтобы выиграть Кубок Стэнли, надо иметь два-три сильных звена, а не двух игроков. На Панарине и Зибанежаде клуб держаться не может»

Владимир Крикунов считает, что «Рейнджерс» надо усилиться, чтобы выиграть Кубок Стэнли.

«Конечно, Панарину и «Рейнджерс» давно пора выиграть , но это не только от него зависит. Это же зависит, в какой он команде.

Стоит ли задуматься о новой? В этой команде хороший состав, тренерский штаб, надо просто усилиться. Не может клуб держаться на и . Чтобы выиграть Кубок Стэнли, надо состав иметь, два или три сильных звена, а не двух игроков.

Такое ощущение, что руководство « » только на них рассчитывает», – сказал заслуженный тренер России.