Крикунов о «Рейнджерс»: «Чтобы выиграть Кубок Стэнли, надо иметь два-три сильных звена, а не двух игроков. На Панарине и Зибанежаде клуб держаться не может»
Владимир Крикунов считает, что «Рейнджерс» надо усилиться, чтобы выиграть Кубок Стэнли.
«Конечно, Панарину и «Рейнджерс» давно пора выиграть Кубок Стэнли, но это не только от него зависит. Это же зависит, в какой он команде.
Стоит ли задуматься о новой? В этой команде хороший состав, тренерский штаб, надо просто усилиться. Не может клуб держаться на Панарине и Зибанежаде. Чтобы выиграть Кубок Стэнли, надо состав иметь, два или три сильных звена, а не двух игроков.
Такое ощущение, что руководство «Рейнджерс» только на них рассчитывает», – сказал заслуженный тренер России.
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