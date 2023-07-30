Давыдов о тройке Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий: «Посмотрим, удастся ли ей победить время и возродиться в Казани»

Теги Ак Барс Дмитрий Кагарлицкий Виталий Давыдов КХЛ Вадим Шипачев Динамо Дмитрий Яшкин Хоккей

Виталий Давыдов объяснил, почему считает «Ак Барс» фаворитом Востока в КХЛ.

– Кого отметите в Восточной конференции?

– Там мне очень нравилась по стилю «Магнитка», но во второй половине прошлого сезона она почему-то сдулась. Зато полный ход набрал «Ак Барс».

Успех Казани связываю с моим старым добрым товарищем Билялетдиновым. Это динамовская школа – грамотный, надежный, фундаментальный специалист. Так что, в отличие от Запада, на Востоке есть явный фаворит – команда Билялетдинова.

– За лето она укрепилась?

– Да, провела селекцию в стиле московских клубов. Возрождение в «Ак Барсе» нашего звена ЯшкинШипачев – Кагарлицкий – это большая интрига. Года три назад это была лучшая тройка не только «Динамо», но и всей КХЛ. Посмотрим, удастся ли ей победить время и возродиться в Казани.

Из СКА «Ак Барс» помимо Яшкина взял и Жафярова – тоже интересного форварда. Может, в Питере он не потянул роль лидера, но тем выше будет его желание проявить себя в Казани.

– Что скажете о других восточных командах? Кто способен составить конкуренцию «Ак Барсу»?

– Много споров вокруг «Авангарда», но именно эту команду поставлю второй после Казани. Там новая и всегда переполненная арена, в таких условиях ноги сами несут тебя вперед. Также где-то рядом «Трактор».

Магнитогорск и Уфа начинают перестройку – это уже второй эшелон фаворитов Востока. Как и Екатеринбург, от которого никогда не знаешь, что ждать. Но явный лидер там, повторюсь, один – «Ак Барс», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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