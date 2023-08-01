Иван Зинченко: «От работы с Ротенбергом только положительные эмоции. Он пытается передать свой максимализм каждому в СКА»

Иван Зинченко поделился впечатлениями от работы с тренером Романом Ротенбергом в СКА.

– Какие впечатления от сборов и работы с ?

– Предсезонка отличная, все парни пришли готовыми. От работы с новым тренером только положительные эмоции. Человек – максималист, пытается передать свой максимализм каждому в команде.

– Что можете отметить в тренировочном процессе?

– Отношение. Когда переходишь в команду, которая нацелилась на кубок, все надо делать на максимум. Некоторые вещи требуют делать в два раза жестче, чем в других клубах. Например, правильно закрывать вратаря или ставить клюшку в стык, отрабатывается все до мелочей.

– Вы тренируетесь с и Ильей Федотовым, уже находите химию в вашем звене?

– Да. Эмиль и Илья – два быстрых крайних нападающих, мастера своего дела. Главное – снабжать их шайбой, а там ребята разберутся, – сказал нападающий .