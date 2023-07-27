Крикунов занял пост советника гендиректора московского «Динамо»

Теги Владимир Крикунов КХЛ Динамо Хоккей

Владимир Крикунов занял пост советника гендиректора московского «Динамо» Сергея Сушко.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В 2004 году Крикунов впервые возглавил московское «Динамо», а в 2005 году победил с командой в чемпионате России. Пост он покинул в 2008 году.

С 2018 по 2021 год специалист вновь возглавлял «Динамо». В апреле 2021-го он уступил пост Алексею Кудашову.

С «Динамо» Крикунов становился обладателем Кубка европейских чемпионов (2006) и дважды был бронзовым призером чемпионата России.

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