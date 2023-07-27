Владимир Крикунов занял пост советника гендиректора московского «Динамо» Сергея Сушко.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В 2004 году Крикунов впервые возглавил московское « », а в 2005 году победил с командой в чемпионате России. Пост он покинул в 2008 году.

С 2018 по 2021 год специалист вновь возглавлял «Динамо». В апреле 2021-го он уступил пост Алексею Кудашову.

С «Динамо» становился обладателем Кубка европейских чемпионов (2006) и дважды был бронзовым призером чемпионата России.