20 млн рублей в год – зарплата Рукавишникова в «Спартаке». В СКА он получал 40 млн рублей за сезон

Появилась информация о зарплате Романа Рукавишникова в «Спартаке».

Защитник подписал соглашение на два сезона с красно-белыми после ухода из .

Суммарный оклад хоккеиста составит 40 миллионов рублей. По 20 миллионов рублей – в каждом сезоне, об этом сообщает Metaratings.ru.

В петербургском клубе получал 40 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне игрок провел 18 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «плюс 4».

В плей-офф хоккеист сыграл 9 игр и записал на свой счет 2 (1+1) балла при полезности «минус 1».