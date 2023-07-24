20 млн рублей в год – зарплата Рукавишникова в «Спартаке». В СКА он получал 40 млн рублей за сезон
Появилась информация о зарплате Романа Рукавишникова в «Спартаке».
Защитник подписал соглашение на два сезона с красно-белыми после ухода из СКА.
Суммарный оклад хоккеиста составит 40 миллионов рублей. По 20 миллионов рублей – в каждом сезоне, об этом сообщает Metaratings.ru.
В петербургском клубе Роман Рукавишников получал 40 миллионов рублей в год.
В прошлом сезоне игрок провел 18 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «плюс 4».
В плей-офф хоккеист сыграл 9 игр и записал на свой счет 2 (1+1) балла при полезности «минус 1».
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