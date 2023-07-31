Агент Черных о натурализации: «Не понятно, зачем лимит на легионеров. Если середняки хотят не попадать под лимит, то зачем такие игроки нужны?»

Теги Сборная России по хоккею КХЛ Стефан Да Коста Александр Черных лимит на легионеров Хоккей

Александр Черных выразил непонимание из-за ситуации с натурализацией иностранных хоккеистов.

Гражданство России уже получил Бреннан Меннел из «Динамо». Также такое желание выразили Брендан Лайпсик (СКА) и Кэмерон Ли («Амур»).

– Если честно, я не понимаю, зачем это нужно – и хоккеистам, и клубам. Если эти иностранцы сильные, то клубы их и так возьмут.

Если середняки хотят не попадать под лимит, то зачем такие игроки нужны? У нас есть свои российские ребята.

Я всегда говорю, что легионеры должны быть топ-игроками, как, например, Да Коста, Буше или Бек. Если хоккеист в порядке, то паспорт получать ему не нужно.

Если человек хочет играть за сборную России или жить здесь, тогда понятно, а ради того, чтобы обойти лимит… В этом случае непонятно, зачем нам лимит на легионеров.

– Ваш клиент Стефан Да Коста не показывал желание получить российское гражданство?

– Мы это не обсуждали, и он никогда такой вопрос не поднимал. С таким предложением к нам тоже не обращались, – сказал агент Александр Черных.

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