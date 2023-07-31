Агент Черных о натурализации: «Не понятно, зачем лимит на легионеров. Если середняки хотят не попадать под лимит, то зачем такие игроки нужны?»

Александр Черных выразил непонимание из-за ситуации с натурализацией иностранных хоккеистов.

Гражданство России уже получил Бреннан Меннел из «Динамо». Также такое желание выразили Брендан Лайпсик (СКА) и Кэмерон Ли («Амур»).

– Если честно, я не понимаю, зачем это нужно – и хоккеистам, и клубам. Если эти иностранцы сильные, то клубы их и так возьмут.

Если середняки хотят не попадать под лимит, то зачем такие игроки нужны? У нас есть свои российские ребята.

Я всегда говорю, что легионеры должны быть топ-игроками, как, например, Да Коста, Буше или Бек. Если хоккеист в порядке, то паспорт получать ему не нужно.

Если человек хочет играть за сборную России или жить здесь, тогда понятно, а ради того, чтобы обойти лимит… В этом случае непонятно, зачем нам лимит на легионеров.

– Ваш клиент не показывал желание получить российское гражданство?

– Мы это не обсуждали, и он никогда такой вопрос не поднимал. С таким предложением к нам тоже не обращались, – сказал агент .