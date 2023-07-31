Карпухин о «Тракторе»: «Я – старожил, возраст обязывает становиться лидером и брать лидерские качества, быть звеном между тренерами и командой»

Теги Трактор КХЛ Виктор Антипин Илья Карпухин Хоккей

Илья Карпухин заявил о необходимости становиться лидером «Трактора».

«Хорошая функциональная работа идет. Зал и лед. Акценты ставятся на техническое оснащение, чтобы руки вспомнили, а также функциональную подготовку.

Я сам в межсезонье тоже готовился. Но нельзя подготовить себя так, как ты подготовишься с командой. Чувствую себя хорошо, к нагрузкам готов. Знаю требования тренерского штаба.

Со всеми новичками парой фраз перекинулись. С Витей Антипиным сижу рядом, больше с ним общаемся. Какие-то вопросы он задает, что-то я спрашиваю.

В целом – все ребята хорошие. Кто-то с кем-то вместе уже играл. Адаптация большого труда не составит. Плюс-минус все друг друга знают. Нам нужно помочь новичкам влиться в коллектив, по любым вопросам помогать им, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Я в «Тракторе» местный. Для меня этот сезон будет шестым в КХЛ в составе команды.

Я – старожил, и возраст обязывает уже становиться лидером и брать лидерские качества на себя, а также в каких-то моментах быть коммуникационным звеном между тренерским штабом и командой. Во всем всем помогать», – сказал защитник «Трактора» Илья Карпухин.

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