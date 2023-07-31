Рашевский о «Динамо» как претенденте на Кубок Гагарина: «В нас верят, что мы – сильная команда. Внушает уверенность, что можем побеждать»

Дмитрий Рашевский высказался о том, что «Динамо» называют претендентом на Кубок Гагарина.

– В первом полноценном сезоне в вы были в роли молодого хоккеиста, во втором уже стали лидером. Насколько тяжело перестраиваться?

– Больше ответственности становится, с тебя уже спрашивают по-другому. Ты уже не молодой игрок.

В первом сезоне, думаю, хорошо начал и играл в середине сезона потому, что мне позволяли допускать ошибки, которые свойственны молодым игрокам. А во втором уже не можешь такие ошибки допускать.

– Какие требования вы изменили к себе? Слышал лестные отзывы в плане вашей физической готовности на сборах.

– Требований никаких. Мне просто наконец-то отец сумел в голову вдолбить, что самое главное – питание и сон.

Вот и стараюсь эти две вещи взять за основу. От этого и результат. Советую многим наладить питание и сон – в этом залог успеха.

– « » относят к претендентам на после летней селекции. Это не оказывает дополнительного давления?

– Это дополнительная мотивация.

Подобное высказывание означает, что в нас верят, что мы – сильная команда. Это внушает внутреннюю уверенность, что можем побеждать, и должны это делать, – сказал нападающий «Динамо» .