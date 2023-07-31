Рашевский о «Динамо» как претенденте на Кубок Гагарина: «В нас верят, что мы – сильная команда. Внушает уверенность, что можем побеждать»
Дмитрий Рашевский высказался о том, что «Динамо» называют претендентом на Кубок Гагарина.
– В первом полноценном сезоне в КХЛ вы были в роли молодого хоккеиста, во втором уже стали лидером. Насколько тяжело перестраиваться?
– Больше ответственности становится, с тебя уже спрашивают по-другому. Ты уже не молодой игрок.
В первом сезоне, думаю, хорошо начал и играл в середине сезона потому, что мне позволяли допускать ошибки, которые свойственны молодым игрокам. А во втором уже не можешь такие ошибки допускать.
– Какие требования вы изменили к себе? Слышал лестные отзывы в плане вашей физической готовности на сборах.
– Требований никаких. Мне просто наконец-то отец сумел в голову вдолбить, что самое главное – питание и сон.
Вот и стараюсь эти две вещи взять за основу. От этого и результат. Советую многим наладить питание и сон – в этом залог успеха.
– «Динамо» относят к претендентам на Кубок Гагарина после летней селекции. Это не оказывает дополнительного давления?
– Это дополнительная мотивация.
Подобное высказывание означает, что в нас верят, что мы – сильная команда. Это внушает внутреннюю уверенность, что можем побеждать, и должны это делать, – сказал нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский.
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